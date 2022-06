Wederopstanding Warriors en Curry compleet: vierde NBA-titel in acht jaar

Zoals zo vaak was Steph Curry de grote man bij de Warriors. Met 34 punten was hij topscorer van de avond. Teamgenoot Andrew Wiggins kwam tot 18 punten, Jordan Poole maakte er 15. Bij Boston kwam Jaylen Brown ook tot 34 punten.

In de zesde wedstrijd van de finale van de Amerikaanse profcompetitie was de ploeg met 103-90 in Boston te sterk voor de Celtics. Door de zege werd de best-of-7-serie met 4-2 in het voordeel van de Warriors beslecht.

Golden State Warriors heeft voor de zevende keer in totaal en voor de vierde keer in acht jaar beslag gelegd op de titel in de NBA.

De Warriors bleken niet onder de indruk en pareerden met een tussensprint waarbij ze zelf 35 punten maakten en Boston maar 8. Tijdens die sprint wisten de Warriors zelfs 21 punten op rij te maken. Iets wat de laatste 50 jaar niet meer was voorgekomen in de finalereeks van de NBA.

Na de finale werd Steph Curry voor het eerst in zijn loopbaan uitgeroepen tot de waardevolste speler van de finaleserie. Curry, die zijn vierde NBA-titel pakte, is al jaren de belangrijkste speler bij de Warriors, maar zag bij de vorige drie titels de individuele prijs aan zich voorbijgaan.

De tussensprint van Golden State stemde het thuispubliek in Boston zeer ontevreden, want de ploeg die na drie wedstrijden nog een voorsprong van 2-1 had, werd in de rust met boegeroep naar de kleedkamers begeleid. Niet heel gek, want de Warriors hadden op dat moment een 54-39 voorsprong in handen.

Curry wijst naar ringvinger

Met een verre driepunter in het derde kwart zorgde Curry voor de grootste voorsprong van de avond (72-50). Triomfantelijk wees hij naar zijn ringvinger om aan te geven dat zijn vierde kampioensring in aantocht was.

Toch vochten de Celtics zich nog enigszins terug en aan het einde van het derde kwart was het verschil nog maar tien punten. Met nog iets meer dan vijf minuten op de klok in het laatste kwart kwamen de Celtics tot acht punten van de Warriors, maar dichterbij kwamen ze niet meer.