Spinoza- en Stevinpremies voor onderzoek naar rampen, exoplaneten en parkinson

Zes wetenschappers ontvangen dit jaar de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap: de Spinoza- en Stevinpremies. Thea Hilhorst, Klaas Landsman, Corné Pieterse en Ignas Snellen krijgen een Spinozapremie, de Stevinpremies gaan naar Bas Bloem en Tanja van der Lippe. Ze krijgen ieder 2,5 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek.

Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit krijgt de prijs voor haar onderzoek op het gebied van noodsituaties door rampen en gewapende conflicten. Ze legt daarbij de nadruk op de impact van humanitaire hulp.

Hoogleraar plant-microbe interacties aan de Universiteit Utrecht Corné Pieterse onderzoekt hoe planten zich verweren tegen ziekten en plagen. Daarmee draagt hij bij aan een toekomstbestendige landbouw en meer voedselzekerheid voor de toenemende wereldbevolking, schrijft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die de prijzen uitreikt.

Exoplaneten

Ignas Snellen, hoogleraar observationele astrofysica aan de Universiteit Leiden, krijgt de Spinozapremie voor zijn onderzoek naar exoplaneten: planeten die om een andere ster draaien dan onze zon. Hij ontwikkelt daarvoor innovatieve technieken en instrumenten.

De vierde die de Spinozapremie krijgt, is Klaas Landsman, hoogleraar mathematische fysica aan de Radboud Universiteit. Hij combineert op een unieke manier onderzoek op het grensvlak tussen de wiskunde en de natuurkunde met diepe inzichten in de fundamenten, geschiedenis en filosofie van de fysica. "Hij werpt prikkelende ideeën op die voorbijgaan aan de grenzen van disciplines en zowel zijn collega's als een breed publiek verder aan het denken zetten over de fundamenten onder ons bestaan", licht de NWO de keuze toe.

Parkinson

Naast de Spinozapremies zijn er sinds 2018 ook de Stevinpremies, voor onderzoek met een grote maatschappelijke impact. Die gaan dit jaar naar twee wetenschappers: Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht en Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboudumc.

Van der Lippe wordt gehuldigd voor haar onderzoek naar een gezonde werk-privébalans en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Bloem is wereldwijd de nummer één expert op het gebied van de ziekte van Parkinson. Hij ontwikkelde ParkinsonNet, een netwerk waarin patiënt en zorgverleners samenwerken.

De uitreiking van de premies is op woensdag 5 oktober 2022.