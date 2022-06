Wekdienst 17/6: Hitteprotocol op wegen • Verdachten overval Nikkie de Jager voor rechter

Goedemorgen! Voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen de verdachten van onder meer de woningoverval bij presentatrice Nikkie de Jager. En Pinkpop trapt af.

Het weer: in het noorden eerst wat bewolking, verder flink wat zon en maxima tussen 27 en 31 graden. Zaterdag in het zuiden nog wat hogere temperaturen. Zondag geleidelijk minder warm en plaatselijk een regen- of onweersbui.