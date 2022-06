Brand in recyclebedrijf Wieringerwerf, 50 mensen geëvacueerd

Vanwege een brand in een schoenenrecyclingbedrijf in het Noord-Hollandse Wieringerwerf moesten vannacht 50 mensen hun woning uit. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand brak rond 00.45 uur uit op industrieterrein De Stek. In eerste instantie meldde de veiligheidsregio dat een kringloopwinkel in brand stond, maar later werd duidelijk dat het om een naastgelegen schoenenrecyclingbedrijf ging.

De 50 mensen die tijdelijk hun woning moesten verlaten, kwamen allemaal uit een wooncomplex voor arbeidsmigranten vlak bij het brandende bedrijf, Ze werden op locaties in de buurt opgevangen.

De brandweer rukte massaal uit. Rond 02.35 uur was de brand onder controle.