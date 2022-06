Zestien speelsteden op WK van 2026: elf in VS, drie in Mexico, twee in Canada

Het WK van 2026 wordt gespeeld in zestien steden, waarvan elf in de Verenigde Staten, drie in Mexico en twee in Canada.

Wereldvoetbalbond FIFA maakte de speelsteden donderdagavond laat bekend tijdens een televisieshow vanuit New York, dat ook in het lijstje van zestien terug te vinden is.

Bekijk in de tweet hieronder alle steden: