De uitzending van 5 september

De GGD's krijgen momenteel veel kritiek te verduren, onder meer over de manier waarop ze worden aangestuurd in de coronacrisis en de snelheid waarop ze hun testcapaciteit opschalen. Kan hun aanpak beter, en hoe? André Rouvoet , die vorige maand aantrad als voorzitter van de koepel van GGD's, GGD-GHOR, komt erover praten.

Haast menselijke honden

Is het een hond of is het een mens? Die vraag bekruipt je bij het zien van de hondenfoto's van William Wegman. Zogenaamde Weimaraner honden - dat zijn jachthonden - zijn voor de Amerikaanse kunstenaar zijn muze.

Fotomuseum Den Haag presenteert vanaf dit weekend een overzicht van Wegmans' oeuvre. In de uitzending een reportage.