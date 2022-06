Martens kondigt vertrek bij Barcelona aan: 'Doelen bereikt'

"Na vijf mooie jaren bij deze fantastische club in deze prachtige stad heb ik besloten afscheid te nemen van de club en een nieuw avontuur aan te gaan. Ik kwam naar FC Barcelona in een tijd dat de club een ambitieus project startte om een leider te worden in de wereld van het vrouwenvoetbal."

"We hebben hard gewerkt en ik geloof dat we de doelen hebben bereikt die we vijf jaar geleden hebben gesteld. Het winnen van de Champions League was een absoluut hoogtepunt, evenals het winnen van de FIFA Worlds Best Player Award", aldus Martens.

De linksbuiten bereidt zich momenteel met de Oranjevrouwen voor op het EK, dat in juli in Engeland wordt gehouden. Martens is na een langdurige blessure net op tijd fit om deel te nemen aan de eindronde.