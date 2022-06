F1 in actie tegen stuiterende auto's: goed nieuws voor Hamilton, of juist Verstappen?

"Tijdens de race was ik alleen maar aan het bidden dat het snel voorbij was", zei Hamilton toen hij zich na de achtste race van het seizoen uiteindelijk uit zijn bolide had geworsteld. "Ik kan de pijn nauwelijks beschrijven. Dit was mijn zwaarste race ooit."

Door de reglementswijzigingen van afgelopen winter in de Formule hebben enkele teams last van het stuiteren, omdat de luchtstroom onder de auto heel anders is dan voorheen.

"Dat is momenteel het dilemma van veel teams: ze kunnen het gestuiter vrij simpel oplossen door de auto hoger op de poten te zetten, maar dan leveren ze zo een paar tienden per ronde in. En dat is in een sport die draait om fracties van seconden een besluit dat je liever niet neemt."

Na de Formule 1-race in Bakoe van afgelopen zondag maakte Lewis Hamilton nog maar eens duidelijk dat er wat gedaan moet worden aan het stuiteren van de auto's over het asfalt, ook wel 'porpoising' genoemd.

De klachten vonden gehoor bij de FIA. "Het is noodzakelijk om in te grijpen en te eisen dat de teams de nodige aanpassingen doorvoeren om dit fenomeen te verminderen of te elimineren."

De autosportfederatie besloot hiertoe na overleg met artsen in het belang van de veiligheid van de coureurs. "In een sport waar rondenlang met snelheden van meer dan 300 kilometer per uur wordt gereden, kan concentratieverlies door overmatige vermoeidheid of pijn aanzienlijke gevolgen hebben", valt te lezen in het persbericht. Daarnaast maakt de FIA zich zorgen over de directe fysieke impact op de gezondheid van de coureurs, van wie een aantal recent rugpijn heeft gemeld.

Weinig last Red Bull

Of het ingrijpen bij iedereen in goede aarde valt, is nog maar te bezien. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner benadrukte vorige week namelijk al dat zijn renstal, met daarin Max Verstappen, weinig last heeft van gestuiter. "Het is oneerlijk als je teams straft die hun huiswerk goed hebben gedaan", is zijn oordeel.

Over Mercedes' klaagzang is hij fel. "Dat team klaagt vooral uit eigenbelang. Ze willen de regels aanpassen om de achterstand op ons en Ferrari te verkleinen."

Het is nog onduidelijk wanneer de vernieuwde richtlijnen worden ingevoerd. De FIA wil eerst input van alle teams.