Dit is 'Victor Muller', de Russische spion die stage wilde bij Strafhof

Een buitenlandse inlichtingendienst tipte de AIVD, melden bronnen aan de NOS. Daardoor kon de spion snel in de kraag worden gevat. Inmiddels is hij uitgezet naar Brazilië, waar hij volgens het Braziliaanse ministerie van Justitie is vastgezet.

Wie is deze Muller echt? En wat is er waar van zijn verhaal?

"Details over nieuw ontdekte profielen van de Russische geheime dienst", twitterde de ogenschijnlijk bevlogen student, met een link naar het bijbehorende Bellingcat-artikel. Wat hij er niet bij vertelde, is dat 'Victor Muller' zélf een geheim agent van de Russische geheime dienst GRU was. Volgens inlichtingendienst AIVD is Muller namelijk een illegal , een spion die met een valse identiteit een nepleven opbouwt.

Het verhaal dat Victor volgens de AIVD had ingestudeerd was dat hij in 1989 in Brazilië werd geboren. Hij had een moeilijke jeugd gehad, leefde lange tijd in Argentinië en sprak daardoor niet vloeiend Portugees.

Dat verzonnen verleden was behoorlijk gedetailleerd, blijkt uit AIVD-informatie. Zo zou zijn moeder haar vlinderverzameling hebben moeten verkopen om een medische behandeling te kunnen betalen. Zijn favoriete horecatentjes, hoeveel huur hij betaalde, de relatie met zijn vader: het is tot in detail gefabriceerd.

In werkelijkheid blijkt de ontmaskerde man een Rus te zijn, Sergej Tsjerkasov genaamd en vier jaar ouder dan de leeftijd van Viktor Muller. Volgens de Braziliaanse justitie kwam hij pas in 2010 in Brazilië aan. Wie zijn foto door gezichtsherkenningssoftware haalt, had al kunnen achterhalen dat zijn verhaal niet klopte. Hij is namelijk te zien als jonge twintiger op foto's in een Russisch militair uniform en met Russische vrienden.

Een legerverleden ligt voor de hand, aangezien Tsjerkasov op een gegeven moment moet zijn gerekruteerd door de GRU, de militaire inlichtingendienst.