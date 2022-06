Coen en Sander bedanken luisteraars in laatste show: 'Jullie groeiden mee'

Na zestien jaar hebben radiodj's Coen Swijnenberg en Sander Lantinga voorlopig de laatste uitzending van hun Coen en Sander Show gepresenteerd op Radio 538. Vorige maand werd bekend dat de radiozender hun show uit de dagelijkse programmering haalt. De zender schroeft de frequentie van het programma na de zomer terug van vier dagen naar één dag per week.

De radiopresentatoren benadrukten in hun voorlopig laatste uitzending dat het besluit van 538 niet hun eigen keuze was, maar dat ze de toekomst positief tegemoetzien. "En we gaan door", zei Lantinga, doelend op de nazomer, als de Coen en Sander Show terugkeert op de vrijdagmiddag. "Dit is gewoon een pauze. En het is misschien anders en even wennen, maar het zal ook weer als vanouds zijn."

Hartverwarmende berichten

Het duo was zestien jaar lang iedere werkdag te horen in hun eigen programma, eerst op NPO 3FM en daarna op Radio 538. "Ik wil uit de grond van mijn hart alle luisteraars bedanken", zei Lantinga. "Zij zijn zestien jaar met ons meegegroeid."

De presentator vertelde dat hij en Swijnenberg de afgelopen weken veel hartverwarmende berichten hebben binnengekregen van luisteraars. "Dan besef je waar radio om gaat en waarom radio het mooiste medium ter wereld is. Het werkt een-op-een, van maker naar consument. Ik vind het heel mooi dat wij samen een stukje van jouw leven hebben mogen bepalen."

De Haagse band Di-rect sloot de laatste dagelijkse uitzending af met het nummer 'Times are changing'. "Want tijden veranderen", aldus Swijnenberg. "En ook al heb je er zelf niet voor gekozen, het kan nog steeds goed zijn":