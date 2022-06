Griekspoor verliest in Halle van Bautista Agut en loopt duel met Medvedev mis

Tallon Griekspoor is in de achtste finales van het ATP-toernooi in Halle gestrand. Griekspoor moest na een enerverende wedstrijd in drie sets buigen voor de als zevende geplaatste Roberto Bautista Agut: 7-6 (6), 4-6, 2-6.

De 25-jarige Griekspoor speelde op het Duitse gras een goede wedstrijd, maar zijn 34-jarige tegenstander stond er op het beslissende moment in de derde set.

Griekspoor en Bautista stuwden elkaar twee sets lang naar grote hoogten. In de eerste set sloeg Bautista toe op zijn eerste breekkans, maar Griekspoor brak meteen terug tot 4-4 en zo bleef het gelijkwaardig in het begin.

De Spaanse nummer 20 van de wereld Bautista liet vervolgens twee setpunten liggen, waarna de tiebreak een prooi was voor Griekspoor, de mondiale nummer 61.