Siem de Jong terug bij De Graafschap, Olij maakt transfer naar Sparta

Siem de Jong keert terug bij De Graafschap. De 33-jarige aanvallende middenvelder was transfervrij na zijn vertrek bij sc Heerenveen en tekent bij de eerstedivisionist voor één jaar, met een optie op nog een jaar.

De zesvoudig international groeide een paar honderd meter van De Vijverberg, het stadion van De Graafschap, op. De Jong verruilde de jeugdopleiding van de club uit Doetinchem in 2005 voor die van Ajax, waar hij in 2007 in het eerste elftal debuteerde.

Daarna kwam De Jong uit voor Newcastle United, PSV, Sydney FC, FC Cincinnati en Heerenveen. Met zijn terugkeer in de Achterhoek is de cirkel rond.