Geen zitting in 1500 zaken, maar stapels bij rechtbank torenhoog

In Gelderland komen 1500 verdachten van lichte vergrijpen niet voor de rechter. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten omdat er in de provincie een tekort aan politierechters is. Het OM legt verdachten in plaats daarvan zelf een straf op, of kiest ervoor een zaak helemaal te seponeren. In dat laatste geval gaat een verdachte vrijuit.

Het OM Oost-Nederland sprak vandaag van een ingrijpende maatregel. Hoogleraar Henny Sackers, verbonden aan de rechtenfaculteit in Nijmegen, beaamt dat. Hij sluit niet uit dat er de komende tijd elders in het land nog meer zaken geseponeerd zullen worden.

Dat de krapte nu als eerste in Gelderland zichtbaar wordt, heeft volgens Sackers een paar oorzaken. In die provincie liggen relatief veel zaken op de plank die door een politierechter afgehandeld moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld winkeldiefstal, openbare dronkenschap of lichte verkeersovertredingen: straffen waarvoor het OM ook zelf een boete of taakstraf van maximaal 180 uur op mag leggen.

Coronazaken

Tijdens de eerste coronalockdown konden veel van die zaken niet worden afgehandeld, waardoor deze zich opstapelden. "Het probleem werd vervolgens groter, doordat er in die periode nieuwe zaken bij kwamen die aan corona gelinkt waren, zoals het negeren van de avondklok", legt Sackers uit.

Tegelijkertijd mag het OM zaken niet eindeloos op de plank laten liggen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verplicht overheden om zaken binnen een redelijke termijn voor de rechter te brengen. Als richtlijn wordt hiervoor een termijn van 1,5 tot 2 jaar aangehouden voor eenvoudige strafzaken, aldus Sackers.