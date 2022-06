Bevredigend debuut voor golfer Besseling op US Open

Golfer Wil Besseling heeft een bevredigend debuut achter de rug op de US Open, het derde major van het jaar. Hij ging rond in 71 slagen (+1).

De 36-jarige Besseling neemt voor het eerst aan een majortoernooi deel. Hij dankt zijn deelname aan zijn tweede plek deze maand bij het Europees Open in Hamburg, zijn beste prestatie ooit op de tour.

De mondiale nummer 255 is de eerste Nederlander op de US Open sinds Joost Luiten in 2015. Luiten eindigde destijds als 39ste.

Besseling begon in Brookline, Massachusetts op de backnine met één slag boven par, een bogey, maar bleef daarna foutloos met onder meer twee birdies, één slag onder par. Op de frontnine noteerde hij nog een birdie, maar ook drie bogeys.