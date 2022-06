Berlijn: Rusland wil gasprijs opdrijven door te dreigen met dichtdraaien gaskraan

Duitsland is erg afhankelijk van Russisch gas. Vorig jaar kwam meer dan de helft van al het gas dat Duitsland invoerde uit Rusland. Inmiddels is die afhankelijkheid iets afgenomen, onder andere doordat bedrijven contracten met Russische gasleveranciers hebben laten aflopen vanwege de inval in Oekräine en elders gas hebben ingekocht. Toch komt nog altijd circa een derde van de gasimporten uit Rusland.

Volgens de Russische ambassadeur in Berlijn kan de gasaanvoer via de Nord Stream 1-pijpleiding door onderhoudsproblemen en benodigde reparaties compleet stil komen te liggen. Tegen de Russische krant Kommersant zou de ambassadeur gezegd hebben: "Ik denk dat dat een catastrofe voor Duitsland zou zijn".

Duitsland krijgt sinds twee dagen fors minder gas geleverd uit Rusland. Terwijl de Duitse bondskanselier Scholz op bezoek is in Oekraïne, waarschuwt het Russische gasbedrijf Gazprom nu dat de gastoevoer mogelijk helemaal stopt. Dat zou op korte termijn grote gevolgen hebben voor Duitsland.

De overheidsorganisatie die onder andere toeziet op de energiedistributie bevestigt dat er sinds gisternacht 60 procent minder gas binnenkomt. Tegen de Rheinische Post zei voorzitter Müller van het Bundesnetzagentur dat als Gazprom wekenlang slechts 40 procent van de afgesproken hoeveelheid gas zou leveren via de Nord Stream-pijpleiding, Duitsland een probleem heeft.

"Dat zou onze situatie aanzienlijk verslechteren. We kunnen het misschien in de zomer uithouden, want dan is het stookseizoen voorbij. Het is nu echter absoluut noodzakelijk dat wij de opslagfaciliteiten vullen om de winter door te komen - zelfs met Russisch gas."

Ondertussen meldt het Duitse Siemens, dat onderdelen voor de pijplijn produceert, dat het inderdaad bezig is met de reparatie van een van de gasturbines die nodig zijn om het gas onder druk door de leidingen te laten stromen. Om technische redenen kan die turbine alleen in Canada gerepareerd worden. En omdat Canada vanwege de oorlog sancties heeft ingesteld, kan de turbine niet teruggestuurd worden, aldus Siemens.

Bewuste politieke actie

In Duitsland hechten ze weinig geloof aan de Russische verklaring voor de verminderde gastoevoer. "Op dit ogenblik kunnen wij niet bevestigen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ontbreken van een gascompressor aan Russische zijde en de grote afname van het aanbod", zegt het Duitse agentschap.

En ook minister Habeck van Economische Zaken en Klimaat denkt dat er iets anders zit achter de teruggeschroefde leveringen. Het klopt dat de onderdelen regelmatig naar Canada gaan voor onderhoud, zegt hij in een videoboodschap op Twitter. En het klopt ook dat we met Canada in gesprek zijn over of ze onder de sancties vallen. Maar daar hadden we de tijd voor, want het onderhoud stond pas voor het najaar gepland.

"Daarom ben ik ervan overtuigd dat het om een politieke actie gaat, en dat de technische redenen slechts uitvluchten zijn."

Ook het stapsgewijs terugschroeven van de gaslevering is doelbewust, volgens minister Habeck. Hij denkt dat president Poetin op die manier de gasprijs wil opdrijven. Rusland verkoopt weliswaar minder gas, maar kan er daardoor meer aan verdienen.

Of Rusland binnenkort helemaal niet meer levert, vindt Müller, de baas van het netwerkagentschap, lastig te voorspellen. "Het was tot nu toe de Russische logica om Duitsland gas te willen blijven verkopen. Maar we kunnen niets uitsluiten."

Minister Habeck prees gisteravond alle Duitsers die inmiddels energie besparen. Elke kilowattuur telt, benadrukte hij.