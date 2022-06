Commissie wil Oekraïne als kandidaat-EU-lid, stelt eisen voor vervolg

De Europese Commissie adviseert morgen om Oekraïne kandidaat-lid te maken van de Europese Unie. Dat zeggen betrouwbare bronnen tegen de NOS. De Commissie zegt in het voorstel dat het land nog wel stappen moet zetten voor er ook echt onderhandeld gaat worden over toetreding, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en anti-corruptie.

Het advies is voor de 27 lidstaten van de Europese Unie die er volgende week op een top in Brussel over willen besluiten. Daarvoor moeten alle landen op één lijn zitten. Als de lidstaten het advies volgen, kan er normaal gesproken meteen onderhandeld worden over aanpassingen die Oekraïne moet doen om volwaardig lid te worden. Maar door de formulering die de Commissie nu kiest, gaat het mogelijk nog lang duren voor er gesproken kan worden.

Handreiking

Deze nieuwe tussenstap die de Commissie bepleit, lijkt een handreiking naar landen als Nederland die vinden dat Oekraïne nog lang niet klaar is voor het kandidaat-lidmaatschap. Het lijkt een compromisvoorstel om wel die eerste stap te kunnen zetten: Oekraïne kandidaat-lid maken. Dat is een belangrijk politiek signaal dat een grote meerderheid van de landen in de EU wil geven. President Zelensky vraagt al sinds het begin van de oorlog met Rusland om toetreding van zijn land tot de Europese Unie.

De Commissie adviseert morgen ook over Moldavië en Georgië, die ook lid willen worden van de Europese Unie. Volgens de Commissie kan Moldavië ook kandidaat-lid worden, maar voor dat land worden nog meer voorwaarden verbonden aan het starten van de onderhandelingen.

Georgië, dat ook een aanvraag heeft ingediend, kan de kandidaat-status volgens de Commissie pas krijgen nadat aan een lange lijst met voorwaarden is voldaan.