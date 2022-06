Kogelstootster Schilder verbetert voor derde keer in anderhalve week Nederlands record

Kogelstootster Jessica Schilder heeft voor de derde keer in anderhalve week tijd het Nederlands record verbeterd. Bij de Diamond League-wedstrijden in Oslo stootte ze de kogel liefst 27 centimeter verder dan dinsdag in het Tsjechische Kladno.

Al bij haar eerste poging was het raak. De kogel vloog 19,46 meter ver. Schilder voerde ook even het veld aan, maar de Amerikaanse Chase Ealey verwees de Nederlandse in haar derde beurt met 19,66 al naar het zilver. Ealey kwam daarna nog tot 20,13 meter.

Vóór de FBK Games stond het record van Schilder nog op 18,89 meter. In Hengelo stootte ze op 6 juni 19,17 meter en ruim een week later in Kladno liet ze de kogel over 19,19 meter vliegen.

Tweede Diamond League

Voor de 23-jarige Schilder was het de tweede Diamond League-wedstrijd van het seizoen. Bij haar eerste optreden, in Doha, eindigde ze met 18,28 meter als laatste. Ook toen won Ealey de wedstrijd, met 19,51,