Rode Kruis gaat tenten weer afbreken, heeft forse kritiek op COA

Het Rode Kruis zegt dat de asielzoekers die in tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen niet goed worden verzorgd. De organisatie spreekt van een "onmenselijke situatie" en zegt daardoor de asielzoekers niet goed te kunnen helpen. Het Rode Kruis heeft besloten de tenten binnen enkele dagen weer af te breken.

De hulporganisatie plaatste de tenten eerder deze week op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Eten, drinken en andere hulp valt altijd onder de verantwoordelijkheid van het COA, zegt het Rode Kruis.

Volgens de hulporganisatie is dat niet goed gegaan: asielzoekers die in de tenten moesten slapen kregen van 22.00 uur 's avonds tot 13.00 uur de volgende dag geen eten en drinken. Het COA erkent dat en noemt de situatie "vreselijk". De organisatie was het overzicht kwijt, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker.

De veiligheid in de tenten was in het geding omdat er te weinig beveiligers in Ter Apel waren. Ook werd er gestolen uit tenten en waren er opstootjes, aldus het Rode Kruis. Uiteindelijk hebben Rode Kruismedewerkers zelf eten en drinken uitgedeeld.

Politieke oplossing

De hulporganisatie heeft nu besloten de tenten bij het asielzoekerscentrum snel weg te halen. "Op deze manier kunnen wij niet werken", zegt directeur Marieke van Schaik. Het COA meldt dat het eten en drinken nu wel goed geregeld is. Toch blijft het Rode Kruis bij de beslissing om de tenten af te breken.

"De tenten zijn geen goede oplossing, want de mensen worden er niet goed verzorgd", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. "Er moet een andere, politieke oplossing komen." Milo Schoenmaker van het COA is het met het Rode Kruis eens.

Overvol

Ook vanavond is het weer erg druk bij het asielzoekerscentrum. Hoewel er nu nog mensen in de tenten slapen, staan er toch ook asielzoekers buiten het hek. Daar heeft niet iedereen eten gekregen, laat het Rode Kruis weten.

Bussen brengen ongeveer tweehonderd wachtenden naar andere locaties, zegt Schoenmaker. In Veendam en Stadskanaal kunnen deze asielzoekers overnachten. Tweehonderd anderen krijgen een slaapplek vanavond, belooft het COA. Dat kan in een sporthal, in een tentje of op een stoel in het aanmeldcentrum zijn.