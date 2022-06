BOOS-uitzending over The Voice wint Zilveren Nipkowschijf

De Zilveren Nipkowschijf gaat dit jaar naar de uitzending van het BNNVARA-programma BOOS over The Voice of Holland. Volgens de jury van de prestigieuze mediaprijs heeft de uitzending, die in januari opzien baarde met een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, tot een groots resultaat geleid. "In vrijwel ieder gezin, in iedere schoolklas en op iedere werkplek worden gesprekken gevoerd over machtsmisbruik en seksuele intimidatie." Het is voor het eerst dat de Zilveren Nipkowschijf, van oudsher een televisieprijs, wordt uitgereikt aan de makers van een online programma. Volgens de jury heeft BOOS bewezen dat snelheid bij online niet ten koste hoeft te gaan van diepgang. "Het team van Tim Hofman heeft laten zien dat een onbevangen bevragen van de macht, diepgaande journalistiek en een nadrukkelijke keuze voor het perspectief van het slachtoffer samen tot een groots resultaat kunnen leiden." BOOS-presentator Tim Hofman noemt de prijs een waanzinnige eer:

Hij benadrukt dat hij die met gepaste trots in ontvangst neemt, mede namens de slachtoffers die in de uitzending aan het woord kwamen. "Je krijgt een prijs voor een dossier dat heel grauw en lelijk was. Maar dit is wel waar je als journalist op hoopt: dat je een verhaal brengt van iemand die zelf niet de macht heeft om dat zonder camera te brengen. Dat dat nu wordt bekroond en weer een podium krijgt, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn." Andere genomineerden voor de Zilveren Nipkowschijf waren de VPRO-reportageserie Mijn vader de gelukszoeker en de politieke dramaserie Het jaar van Fortuyn van de Avrotros. Dit is de prijswinnende uitzending van BOOS:

Bureau Buitenland krijgt Zilveren Reissmicrofoon Ook het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland is in de prijzen gevallen. Het middagprogramma op NPO Radio 1 kreeg de Zilveren Reissmicrofoon voor het beste audioprogramma. Volgens de jury is het programma een "schraag" onder de radiozender en zijn de uitzendingen urgenter dan ooit. Presentatoren Tim de Wit en Sophie Derkzen zijn goed ingevoerd in de onderwerpen die ze met hun gasten bespreken, vindt de jury. "Of het nou gaat over de verkiezingen in Libanon, het conflict tussen Saudi-Arabië en Iran of over de vele journalisten die tijdens het uitoefenen van hun werk worden vermoord, er wordt journalistiek van een hoog niveau bedreven." Andere genomineerden voor de Zilveren Reissmicrofoon waren NPO Radio 4-presentator Jet Berkhout en de NPO Radio 1-podcast De onbekende kinderen van Westerbork van de NOS.

Wat zijn de Nipkowschijf en Reissmicrofoon? De Zilveren Nipkowschijf en de Zilveren Reissmicrofoon worden al sinds 1961 uitgereikt aan respectievelijk het beste tv- en radioprogramma van het jaar. Dit jaar staat de organisatie stil bij de zestigste verjaardag van de mediaprijzen, die vorig jaar vanwege de coronarestricties niet uitgebreid kon worden gevierd. De jury van de Nipkowschijf en Reissmicrofoon bestaat uit Nederlandse mediajournalisten en -critici.