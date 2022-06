Schiphol schrapt deze zomer honderden vluchten per dag

In de drukke zomermaanden handelt Schiphol normaal gesproken maximaal 1400 vluchten per dag af. Omdat er een groot personeelstekort is, worden daar nu een paar honderd vluchten vanaf gehaald.

Om 19.00 uur vanavond maakt Schiphol in een persconferentie meer details bekend. De persconferentie is live te volgen op NOS.nl en in de app.

De verwachting is dat de maatregel iedere dag tienduizenden passagiers raakt, met name in de weken van de zomervakantie.

In de meivakantie werden met name in weekenden ook vluchten geschrapt maar dat waren er dan vaak tientallen. Bovendien ging het toen veelal om lijnvluchten, nu zullen ook vakantievluchten geraakt worden. Die gaan veel minder frequent, waardoor veel mensen hun vakantie in het water zien vallen.

Het is aan luchtvaartmaatschappijen en reisaanbieders om geschrapte vluchten te verplaatsen of definitief te annuleren en passagiers om te boeken. Corendon laat donderdagmiddag weten dat het 150 vluchten verplaatst van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport.

Eerder vandaag werd bekend dat reiskoepel ANVR naar de rechter stapt om Schiphol te dwingen de schade door geschrapte vluchten te vergoeden. De koepel is bang dat reisorganisaties failliet gaan als ze uit eigen zak reizigers moeten compenseren voor geannuleerde of aangepaste vakanties.