Schiphol begrenst aantal vertrekkende passagiers, vooral in juli veel gedupeerden

Met name tussen 7 en 31 juli worden veel reizigers de dupe van de maatregel. De luchthaven moet in die periode tot wel 13.500 passagiers per dag afwijzen. Hoeveel passagiers in augustus niet terechtkunnen op het vliegveld, zal Schiphol binnen twee weken bekendmaken.

Schiphol beperkt in juli en augustus het dagelijkse aantal passagiers dat van de luchthaven gebruikmaakt. In juli mogen er dagelijks maximaal 67.500 reizigers vertrekken, in augustus gaat het om 72.500 reizigers. De maatregel is noodzakelijk vanwege het personeelstekort bij de beveiliging op Schiphol.

In juli maximaal 13.500 passagiers per dag de dupe van personeelstekort op Schiphol - NOS

"De vraag die we verwachten deze zomer is hoger dan de capaciteit die we met alle eerder genomen maatregelen kunnen bereiken", zei topman Dick Benschop in een persconferentie. "Het is niet verantwoord om op goed geluk de zomer in te gaan. We laten het er niet op aankomen. We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze passagiers en medewerkers."

Schiphol zegt dat de pijn evenredig wordt verdeeld over de luchtvaartmaatschappijen. "We motiveren de luchtvaartmaatschappijen om te vertrekken vanaf regionale luchthavens. Daar is nog ruimte", zegt de woordvoerder.