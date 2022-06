Dubbelslag Vlasov in uitgedunde Ronde van Zwitserland, Evenepoel 'vergeet' klim

De favorieten voor de eindzege leken de beklimmingen goed te doorstaan, maar in de laatste vijftien kilometer moest Remco Evenepoel toch nog lossen. De 22-jarige Belg verloor uiteindelijk ruim twee minuten.

Sylvan Dillier was de taaiste van de vijf en bleef het langst vooruit. De Zwitsers kampioen hield het tot vijftien kilometer van de eindstreep vol, maar werd toen ingelopen.

Een kopgroep van vijf man kreeg een flinke voorsprong, maar toen het gat bijna acht minuten was, vond het peloton het genoeg. De achtervolging werd ingezet op het heuvelachtige parcours en de vluchters werden stuk voor stuk ingerekend.

Aleksandr Vlasov is de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland. De 23-jarige Rus van Bora won in de 190 kilometer lange vijfde rit de sprint van een kleine groep en reed en passant Stephen Williams uit de leiderstrui.

"Die laatste beklimming was ik vergeten", erkende Evenepoel tegen Het Laatste Nieuws. "Toen ik doorhad dat we die Pedrinate nog eens moesten beklimmen, kreeg ik het wel even moeilijk."

Van de overgebleven renners ging Jakob Fuglsang het eerst aan, maar de Deen viel stil. Vlasov ging er voorbij en toonde zich de sterkste in deze etappe. In het klassement staat de Rus nu ook eerste, met een voorsprong van zes seconden op Fuglsang. Geraint Thomas bezet de derde plaats met zeven seconden achterstand.

Zeventien renners niet van start

Liefst zeventien renners ontbraken donderdagochtend aan de start van de vijfde etappe. Onder hen de complete Jumbo-Visma-ploeg. "Reden is dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen corona opnieuw in de ploeg is geslopen", meldde de Nederlandse wielerformatie.