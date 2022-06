Experts: bevolkingsonderzoeken naar kanker moeten gerichter

Radioloog en zorgondernemer Loek Winter, is kritisch. "Die bevolkingsonderzoeken naar kanker hebben feitelijk weinig meerwaarde: zeer veel gezonde mensen worden gescreend, terwijl maar een heel kleine groep Nederlanders er gezondheidsvoordeel van heeft." Winter schreef er een boek over.

Het aantal nieuwe kankerpatiënten neemt al jaren toe. Want de Nederlandse bevolking groeit en mensen worden steeds ouder. En dus laten miljoenen mensen zich screenen of doen mee aan de bevolkingsonderzoeken. Maar de effectiviteit op grote schaal is discutabel, vinden experts.

De kans dat er bij het bevolkingsonderzoek iets wordt gevonden, is uiterst klein. "Het heeft nut, maar er moeten te veel mensen door het grofmazige systeem. De effectiviteit is mager: er moeten heel veel mensen gescreend worden om een beperkt aantal kankergevallen te vinden", zegt Winter. Hij pleit voor het vernauwen van de groep. "Alleen mensen met een hoog risico."

Ook uroloog Arjen Noordzij twijfelt aan nut en noodzaak van de bevolkingsonderzoeken. "Vooral bij kankerscreening weten we - ook bij longkanker - dat niet alle tumoren doorgroeien en progressief worden. Kleine afwijkingen die je kan opsporen, vormen vaak geen problemen."

Hij noemt het risico van "overdiagnoses, die geen nut bij hebben en overbehandeling, een behandeling zonder nut". Noordzij: "Mensen die behandeld zijn, denken dat ze dankzij die behandeling genezen zijn. Dat worden de wandelende reclameborden. Het is volstrekt logisch dat dit voor die patiënten zo voelt. Punt is dat je dat helemaal niet weet. Wellicht was die patiënt zonder behandeling ook nog in leven geweest."

Cyste

Jeanette van de Lindt kreeg twee keer een vals-positieve uitslag. "Ik kreeg een brief: we hebben iets gevonden, u moet contact opnemen met de huisarts. Je schrikt je gek. Ik zat dezelfde dag bij de huisarts. In het ziekenhuis bleek het een cyste te zijn."

Ook na het darmkankeronderzoek kreeg Van de Lindt een brief. "Ik wist dat het foute boel was, want er zat een boekje bij." Jeanette moest met laxeermiddelen haar darmen leegkrijgen waarna het darmonderzoek kon starten. "Uiteindelijk bleken het wat poliepjes te zijn. Die hebben ze weggehaald en de uitslag was in orde."

Het aantal vals-positieven is relatief hoog, erkent hoogleraar en MDL-arts Manon Spaander. "Ik hoop dat we in de toekomst kunnen nadenken of we de groep die we screenen kleiner kunnen maken of de techniek beter kunnen maken, zodat minder mensen belast worden met vals positieve uitslagen."

Winter: "Uiteindelijk komt het erop neer: wat levert het op? En dat moet ook een kosten-batenanalyse zijn, zowel medisch als financieel."