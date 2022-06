Brandbrief: drempel tot abortus te hoog bij kwetsbare vrouwen

De abortuszorg in Nederland is niet voor alle vrouwen goed toegankelijk. Door "een weeffout" in de financiering van een abortus worden de kosten bij bepaalde vrouwen niet vergoed. Een coalitie van artsen, verloskundigen en ngo's roept zorgminister Ernst Kuipers in een brandbrief op om dit probleem met spoed op te lossen. De oproep zal voor Kuipers niet als donderslag bij heldere hemel komen, zegt Jasper Kuipers. "Het is immers al een tijdje bewolkt." Als directeur van de medische ngo Dokters van de Wereld is hij de initiatiefnemer van deze actie. Volgens hem speelt dit probleem al jaren en treft het een kleine maar diverse groep mensen, onder wie kwetsbare vrouwen. Bij die laatste groep gaat het om vrouwen die illegaal in het land verblijven en bijvoorbeeld gedwongen in de prostitutie werken. Maar ook internationale studentes of vrouwen van expats vallen eronder. Eén ding hebben ze gemeen: ze hebben geen legaal werk. En daar ligt de kern van het probleem, want een abortus wordt via werkgeverspremies vergoed.

De financiering van abortus: In Nederland wordt de abortuszorg niet vergoed door zorgverzekeraars. Deze zorg wordt betaald uit een aparte subsidie gekoppeld aan de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is een collectieve ziektekostenverzekering die wordt gefinancierd met premies betaald door de werkgevers. Mensen met een uitkering dragen daar een deel van af voor deze collectieve verzekering. Ook asielzoekers en statushouders vallen formeel onder deze regeling. Volgens een inventarisatie van abortusklinieken wordt jaarlijks voor ongeveer 250 vrouwen, die een abortus wensen, de drempel verhoogd omdat ze zelf voor de kosten opdraaien. De prijzen variëren tussen de 435 euro en 1185 euro.

In maart deed minister Kuipers de belofte om gelijkwaardige toegang tot abortuszorg te garanderen. Dit was een reactie op Kamervragen over hoe abortuszorg voor gevluchte Oekraïense vrouwen in Nederland is geregeld. Oekraïners verkeren juridisch gezien in een soortgelijk niemandsland als de andere vrouwen die geen vergoeding krijgen. Ze hoeven zich niet als asielzoeker te melden, hebben niet per se een baan bij een Nederlandse werkgever en vallen daarom niet onder de Wlz. Het probleem, volgens de abortuscoalitie, is dat de minister alleen de toegankelijkheid voor Oekraïense vrouwen wilde garanderen. "Vanwege de oorlog is dit nu eenmaal een zichtbare groep. Overigens is voor de Oekraïense vrouwen nog niets gedaan", zegt Jasper Kuipers. "Maar los nou eens die weeffout in de financiering op. Dan hebben die andere vrouwen die tussen wal en schip vallen er ook baat bij." Minister Kuipers legt de verantwoordelijkheid bij de abortusklinieken. Volgens hem zouden abortusklinieken met de subsidies die ze ontvangen voldoende buffers hebben kunnen opbouwen om de behandelingen (deels) zelf te financieren.

Quote Terwijl we ons druk maken over toegang tot abortus in Polen of de VS, kijken we eigenlijk weg van wat er op onze eigen stoep gebeurt. Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld