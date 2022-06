Verdachte van moord op Xavier Durlinger (19) in Sittard vrijgelaten

De jongen die verdacht wordt van de moord op Xavier Durlinger (19), de eveneens 19-jarige Luca M. uit Sittard, is vrijgelaten. Volgens de raadkamer van de rechtbank Limburg zijn er niet langer "ernstige bezwaren" tegen de vrijlating.

De vrijlating van Luca gebeurt tegen de zin van het Openbaar Ministerie, zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep 1Limburg. "Voor het OM is hij nog steeds een verdachte in deze zaak." Het is nog niet bekend of het OM tegen de vrijlating in beroep gaat.

Geen dna-match en wel een alibi

Het lichaam van Xavier Durlinger werd op 19 mei gevonden in een bosgebied bij Sittard. Luca M. claimt een alibi te hebben voor het moment van de moord; hij was ergens anders. Het alibi wordt ondersteund door verklaringen van zijn moeder.

M. heeft ook dna afgestaan, dat niet overeenkomt met dna dat is aangetroffen op de plek van de moord. Op de plek is wel het dna van een nog onbekende man gevonden.

Luca M. werd op 31 mei opgepakt, nadat onder andere het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht had besteed aan de zaak. Hij wordt door justitie verdacht van moord dan wel doodslag.

1Limburg publiceerde delen van een video waarin de verdachte en het latere slachtoffer een hoogoplopend conflict hebben. Luca wordt daarin door Xavier en een aantal vrienden op zijn knieën gedwongen. Luca liet op zijn beurt in een opgenomen telefoongesprek weten Xavier te willen vermoorden.

Alternatieve scenario's

Luca's advocaat Luuk Dacier zei eerder dat de video en het telefoongesprek niet van recente datum waren. Hij noemt het nu terecht dat de man is vrijgelaten. "Hij heeft een alibi en hij heeft vrijwillig meegewerkt aan dna-onderzoek. Dan is dit de enige juiste beslissing", aldus de advocaat. Dacier wijst erop dat er alternatieve scenario's en motieven zijn voor de moord of doodslag, die ook zijn vastgelegd in het dossier rond deze zaak.