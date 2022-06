AIVD: infiltratie Russische spion bij Strafhof voorkomen

De inlichtingendienst AIVD zegt voorkomen te hebben dat een Russische geheimagent als stagiair aan de slag kon bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De man is in april na aankomst in Nederland op een vliegtuig naar Brazilië gezet. Dat is het land waarvandaan hij naar Nederland kwam. Ook is hij tot ongewenst vreemdeling verklaard.

Volgens de AIVD deed de Rus Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov (36) zich voor als een Braziliaan met de naam Viktor Muller Ferreira. Tsjerkasov is volgens de dienst een agent van de Russische militaire inlichtingendienst Gru.

"Dit type inlichtingenofficier staat beter bekend als een illegal: iemand die zeer langdurig en uitgebreid is getraind", schrijft de AIVD. "Doordat illegals zich voordoen als buitenlander, kunnen zij bij informatie komen die ontoegankelijk is voor een Russisch persoon." Voor het opbouwen van een betrouwbare dekmantel nemen Russische inlichtingendiensten jaren de tijd, zegt de AIVD.

De dienst zegt dat de dreiging die van de inlichtingenofficier uitging "in potentie zeer hoog" was. Hij wijst erop dat een spion binnen het Internationaal Strafhof van grote waarde kan zijn voor Russische inlichtingendiensten. Zo doet het hof op dit moment onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne.

Als de man was aangenomen, had hij volgens de AIVD inlichtingen kunnen verzamelen, bronnen kunnen spotten of rekruteren en toegang kunnen krijgen tot digitale systemen. Ook had hij mogelijk strafzaken binnen het ICC kunnen beïnvloeden.