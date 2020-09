Ook zonder 'party mode' is de voorste startrij voor Mercedes

Lewis Hamilton - AFP

Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Italië vanaf de vijfde plaats. Lewis Hamilton pakte zaterdagmiddag zijn 94ste polepostion, Valtteri Bottas start als tweede. In de eerste kwalificatie zonder de zogeheten 'party mode' kwam Verstappen moeiteloos de eerste twee kwalificatierondes door. In de beslissende derde ronde waren het Hamilton en Bottas die als eersten een tijd neerzetten. Verstappen moest zeven tienden toegeven op de twee en zag ook dat Racing Point-coureur Sergio Pérez sneller was. Bij de tweede poging om een tijd neer te zetten verbeterde Verstappen zichzelf wel, maar hij zag Carlos Sainz (McLaren) zichzelf naar de derde plaats rijden. Ook Pérez bleef voor de Nederlander.

Ferrari stelt weer teleur Voor Ferrari verliep de kwalificatie op het thuiscircuit verre van vlekkeloos. De geplaagde renstal zag Charles Leclerc zich als dertiende kwalificeren terwijl viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel niet eens de eerste kwalificatieronde door kwam en zondag als zeventiende zal moeten vertrekken. Het is de eerste keer sinds 1984 dat er geen Ferrari in de toptien zal starten op Monza. "Ik zat midden in de drukte, dus het had geen zin nog een goede tijd proberen neer te zetten", reageerde Vettel, die tijdens zijn laatste rondje voortijdig naar binnen ging. "Het is wat het is, een hele korte dag."

Dit weekend is het dus voor eerst verboden om de zogenoemde 'party mode' (de motorinstelling waarmee vooral Hamilton en Bottas hun vermogen tijdelijk stevig kunnen opschroeven) te gebruiken tijdens de kwalificatie. Het is een van de maatregelen om de Formule 1-races minder saai te maken, maar veel bleek het dus niet te helpen. Het is namelijk al de zevende keer in acht races dat Hamilton en Bottas de voorste startrij bezetten dit seizoen. Weinig hoop Verstappen verwachtte vooraf al weinig van de nieuwe regelgeving. "Ik heb geen idee wat het brengt. Ik hoop dat het het veld iets dichter bij elkaar brengt, maar het is allemaal speculatie", vertelde hij donderdag op de persconferentie in aanloop naar het raceweekeinde. "Onze party mode was sowieso niet zo groot, dus we hebben niet zoveel te verliezen. Ik verwacht dat het voor ons weinig verandert. Ik kom toch nooit in de buurt van Mercedes. Iedereen denkt dat Mercedes opeens een halve seconde inlevert. Dat is natuurlijk niet zo."

Derde vrije training Eerder op de dag had Verstappen in de derde vrije training de zesde tijd op de klokken gezet. Dat was na twee moeizaam verlopen vrije trainingen op vrijdag niet bepaald een verbetering aangezien de Red Bull-coureur toen twee keer de vijfde tijd klokte in Monza.

Max Verstappen in actie tijdens de derde vrije training in Italië - AFP

Daarbij moet wel worden aangetekend dat hij in de derde vrije training als enige in de toptien zijn tijd neerzette op de wat langzamere gele band. De rest van de toptien reed op de snellere rode band. Daniel Ricciardo moest vlak voor het einde van de laatste trainingssessie zijn Renault noodgedwongen langs de kant zetten. De sessie werd even gestopt waardoor er voor de andere coureurs nog weinig tijd over was om met de kwalificatie-afstelling hun snelste rondjes te rijden.

Verstappen en Lewis Hamilton konden zich vervolgens niet meer verbeteren. De Brit moest in zijn vrije ronde zelfs alle zeilen bijzetten om een groot ongeluk te voorkomen. Hamilton naderde op hoge snelheid de Parabolica-bocht, waar een flinke file was ontstaan. Met een snelle stuurbeweging kon hij de bolide van Romain Grosjean maar net ontwijken. Valtteri Bottas bleek uiteindelijk de snelste, de McLarens van Carlos Sainz en Lando Norris completeerden de topdrie in de laatste training. Ricciardo (vierde) en Hamilton (vijfde) bleven Verstappen ook voor.