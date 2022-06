Vanavond op tv: EU-leiders in Oekraïne • Complotdenkers voor de rechter

EU-lidmaatschap voor Oekraïne?

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Mario Draghi en de Franse president Emmanuel Macron zijn vandaag in Oekraïne. President Volodymyr Zelensky verwacht van de mannen militaire ondersteuning.

Ook vraagt Zelensky om duidelijke steun voor het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie voor Oekraïne. Morgen komt de Europese Commissie met een advies over deze stap. Te gast is Wouter Zweers, expert bij Instituut Clingendael over EU-uitbreidingsbeleid.