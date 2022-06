Groenewegen sprint met overmacht naar ritzege in Ronde van Slovenië

#TourOfSlovenia 🇸🇮 That's number 5⃣ of the season for @GroenewegenD 🏅 📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/LBEeWnSMso

De koers kende wel wat vluchtpogingen, maar die werden al vroeg onschadelijk gemaakt. Belangrijker was de breuk in het peloton op zo'n 42 kilometer van de streep. Het grootste slachtoffer was de Belgische topsprinter Tim Merlier.

De tweede groep (die op ruim een minuut werd gereden) kwam in de slotfase wat dichterbij, maar tot een samensmelting kwam het niet. Groenewegen leek in de finale even opgesloten te worden, maar alsnog won hij met overmacht.

Majka blijft leider

De Belg Lionel Taminiaux kwam als tweede over de streep en de Duitser Pascal Ackermann finishte als derde. De leiderstrui blijft om de schouders van Rafal Majka, de winnaar van de eerste etappe.