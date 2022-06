'Heel blije' Martens en Van de Donk na blessures op tijd voor EK terug bij Oranje

In die finale bleef Van de Donk op de bank bij de Franse club. De 30-jarige middenvelder was zeven maanden uitgeschakeld met een slepende voetblessure. Het was twijfelachtig of ze op tijd fit zou zijn voor het EK, maar op 1 juni maakte ze haar rentree op de slotdag van de Franse competitie.

'Met sommige meiden nooit getraind'

"Het waren zeven lange maanden, ik ben hartstikke blij dat ik terug ben", zegt Van de Donk. "Er zijn hier een paar meiden met wie ik nog nooit heb gespeeld of getraind. Maar gelukkig is iedereen heel lief en geduldig met me."

Want Van de Donk is nog niet helemaal wedstrijdfit, drieënhalve week voor de start van het EK. "Ik heb nog maar 45 minuten gespeeld. Soms zullen ze geduldig met me moeten zijn, maar de inzet die is er zeker."