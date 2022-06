Beachvolleyballers Stam/Schoon stranden in achtste finale WK

Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich niet geplaatst voor de kwartfinales van het WK beachvolleybal. Op het snikhete zand in Rome werd het Nederlandse duo in twee sets verslagen door de Australische vrouwen Taliqua Clancy en Mariafe Artacho: 21-15, 23-21.

De Nederlandse leiders van de wereldranglijst waren een van de favorieten voor de wereldtitel. Verliezen van Clancy/Artacho is geen schande: het duo is de verliezend finalist van de afgelopen Olympische Spelen in Tokio. Maar de uitschakeling zal wel een teleurstelling zijn. Stam en Schoon wonnen in de groepsfase en tweede ronde alle duels zonder setverlies.

Te veel fouten

Stam/Schoon maakte in de eerste set te veel fouten (acht in totaal), waardoor het duo snel tegen een 10-5 achterstaand aankeek. De Australische vrouwen speelden vaster (drie fouten), serveerden sterk en kregen op 20-14 vijf setpunten. De tweede werd benut.

De tweede set begonnen Stam en Schoon sterker. Het ging lang gelijk op, tot de Nederlanders op 10-10 na een minibreak uitliepen naar 14-10. Goed herstel na de vrij kansloos verloren eerste set.