Variabele energierekening bij Eneco per 1 juli lager

De variabele energierekening gaat bij Eneco per 1 juli omlaag. De gas- en lichtrekening voor een huishouden met een gemiddeld verbruik (1200 m3 gas en 2250 KWh) daalt met 28 euro op maandbasis. 10 euro is het gevolg van lagere energieprijzen en 18 euro door de btw-verlaging per 1 juli.

De prijsverlaging is opmerkelijk. Energiebedrijf Essent kondigde twee weken geleden aan dat de variabele tarieven omhoog gaan, en voor een gemiddeld huishouden 49 euro per maand stijgen.

Eneco zegt dat de lagere prijzen het gevolg zijn van de eigen manier van inkopen, waarbij de prijzen van maand op maand enorm kunnen verschillen. "We geven de prijsvoordelen ook door aan onze klanten", zegt een woordvoerder.

Iedere maand is er een nieuwe groep klanten voor wie het variabele tarief vastgesteld wordt. De tarieven voor de groep die per 1 augustus aan de beurt is worden in de komende weken bepaald.

Eneco heeft samen met Essent en Vattenfall ruim driekwart van de Nederlandse energiemarkt in handen.

Gasprijs

Dat de energieprijzen van gas en elektriciteit heel erg beweeglijk zijn en het lastig maken om de tarieven vast te stellen, blijkt de laatste dagen weer. De afgelopen weken schommelden de gasprijzen tussen de 80 en 90 euro per MWh.

Maar de berichten deze week van het Russische gasbedrijf Gazprom dat er minder gas door gaspijpleiding Nordstream1 zal stromen en ook Italië minder geleverd krijgt jaagt de gasprijs op. Op de gasbeurs kost een MWh gas inmiddels 146 euro.