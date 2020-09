In recordtempo een coronavaccin, is dat wel veilig?

Het wordt 'de stip aan de horizon' genoemd en hét middel om een einde te maken aan deze pandemie: een coronavaccin. Momenteel zijn er wereldwijd 176 kandidaat-vaccins. In 33 gevallen wordt er al op mensen getest, waarvan vijf in een vergevorderd stadium.

Een veelgehoorde vraag is: als de ontwikkeling van een goed werkend vaccin normaliter jaren kost, hoe kan het dan dat we nu spreken over een vaccin binnen een aantal maanden? Hoe kan dat proces ineens zo worden versneld? Gaat die snelheid niet ten koste van de veiligheid?

In deze video legt NOS op 3 uit hoe het kan dat er nu zo veel sneller een vaccin lijkt te zijn - en waar dat allemaal aan moet voldoen: