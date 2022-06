Kevin Spacey ontkent in Britse zedenzaak, mag proces in vrijheid afwachten

De 62-jarige acteur werd bij aankomst in het Westminster Magistrates Court omringd door tientallen journalisten en cameramensen. Na ongeveer een half uur kreeg hij te horen dat hij de komende zitting in vrijheid mag afwachten en verliet hij de rechtbank weer. Die zitting staat gepland op 14 juli.

Kevin Spacey is vandaag voor het eerst bij de rechtbank in Londen verschenen vanwege de mogelijke aanranding van drie mannen. Spacey nam alleen het woord om zijn naam, geboortedatum en adres te geven. Zijn advocaat verklaarde wel dat Spacey alle beschuldigingen ontkent.

In totaal zijn er vier aanklachten tegen de acteur. Hij wordt er ook van beschuldigd iemand te hebben aangezet tot seksueel misbruik inclusief penetratie zonder instemming van de ander. De incidenten zouden in Londen hebben plaatsgevonden tussen 2005 en 2008 en in het westen van Engeland in 2013.

Spacey liet weten de aanklachten te willen aanvechten en zegt onschuldig te zijn. Hij was destijds onder meer in het Verenigd Koninkrijk omdat hij tussen 2004 en 2015 artistiek directeur was van The Old Vic Theatre.

Voorlopig einde

Spacey werd al eerder beschuldigd van seksueel misbruik en raakte in 2017 in opspraak omdat hij in 1986 de destijds 14-jarige acteur Anthony Rapp zou hebben aangerand. Ook zou hij zich hebben misdragen op de set van de Netflix-serie House of Cards. Door deze beschuldigingen kwam een voorlopig einde aan zijn succesvolle carrière.

Spacey werd ontslagen bij House of Cards, waarvan hij niet alleen hoofdrolspeler maar ook uitvoerend producent was. Er waren al twee afleveringen opgenomen van het zesde seizoen, maar die werden geschrapt en de serie werd herschreven. Ook werd de acteur vlak voor de première uit de film All the Money in the World geknipt en vervangen door Christopher Plummer.

In de Verenigde Staten is de acteur tot nu toe niet veroordeeld. De zaak van Rapp strandde in de rechtszaal en wegens gebrek aan bewijs liet een aanklager een aanklacht in Massachusetts over mogelijke handtastelijkheden vallen.