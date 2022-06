Premier League ondanks WK gewoon op 'Boxing Day'; Ten Hag opent tegen Brighton

Als debuterend trainer van Manchester United krijgt Ten Hag op 7 augustus bezoek van Brighton op Old Trafford. Op papier een gemakkelijke wedstrijd, al stortte United vorige maand op bezoek bij de club van Joël Veltman en Kjell Scherpen nog volledig in elkaar. Het werd 4-0.

Erik ten Hag krijgt het druk. Het speelschema voor het seizoen 2022/2023 van de Premier League is bekendgemaakt en de normaal gesproken al slopende agenda zit nog voller dan anders - door het WK in Qatar.

Ook komt in de Engelse traditie van spelen op Tweede Kerstdag, 28 december én oudjaar een kleine verandering. De speelronde van de 28ste wordt verplaatst naar 2 januari 2023. Daarmee komt de Premier League trainers Pep Guardiola en Jurgen Klopp en de Engelse spelersvakbond tegemoet. Zij lieten zich al vaker uit over het belastende speelschema voor topclubs in Engeland.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate liet weten dat de Engelse voetbalbond FA bij de organisatie van de Premier League vroeg geen topduels te plannen in het laatste speelweekend voor het WK. Daar is gehoor aan gegeven door de Engelse competitie.

Het Engelse voetbal trekt zich niet al te veel aan van het WK in Qatar, dat begint op 21 november en eindigt op 18 december. Negen dagen voor de start van het toernooi is de laatste speelronde en acht dagen na de finale gaat de Premier League alweer verder.

Klopp zal wellicht hoofdschuddend hebben zitten kijken naar zijn speelschema met Liverpool. In vier van de zes wedstijden die Liverpool speelt na een midweekse Europese speelronde, staan Klopps mannen tegenover een andere Engelse topclub: Chelsea (uit), Arsenal (uit), Manchester City (thuis) en Tottenham Hotspur (uit). Andere traditionele topclubs hebben maar twee van die topduels.

Eenvoudig is het niet, zo'n speelkalender maken. De mensen die de Engelse wedstrijdpuzzel leggen, hebben door het WK in Qatar een nog lastigere opgave. Een van de oplossingen was: de competitie een week eerder laten beginnen dan vorig seizoen. Voor 2021/2022 was het 13 augustus startte, nu is het 5 augustus.

Om het gebrek aan speelmomenten op te vangen, plande de Premier League vier midweekse speelrondes, in eind augustus, half oktober, direct na het nieuwjaarsweekend en eind april. Tel daar speelrondes in de FA Cup, League Cup en Europese competities bij op en het Engels voetbalseizoen is misschien wel zwaarder dan ooit.