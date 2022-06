Politie neemt 1,4 miljoen aan cash in beslag bij drugsverdachte

Een man van 24 uit Bussum is in een woning in het Utrechtse Lopikerkapel aangehouden. Hij wordt verdacht van het handelen in drugs en witwassen en zit vast voor verhoor.

De man werd dinsdag aangehouden na doorzoekingen van woningen in Bussum, Hilversum en Lopikerkapel. Daarbij vond de politie verschillende verdovende middelen, een stroomstootwapen en 1,4 miljoen euro aan contant geld. Ook zijn ook ruim 134.000 euro aan cryptovaluta, twee auto's en twee Rolex-horloges in beslag genomen.

De politie heeft in het onderzoek versleutelde berichten van een ontmantelde chatdienst gebruikt. "Uit de chatgeschiedenis van de 24-jarige man blijkt dat hij zich vermoedelijk bezig had gehouden met het kopen, verkopen en/of leveren van verschillende soorten (hard)drugs", meldt de politie.