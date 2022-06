Donny M. nu ook verdacht van bezit kinderporno

Justitie heeft de aanklacht tegen Donny M. (22) uitgebreid. Naast de verdenking van het ontvoeren en vermoorden van de 9-jarige Gino, wordt de man uit Sittard nu ook verdacht van het bezit van kinderporno.

De uitbreiding van de aanklacht wordt gemeld door de regionale omroep 1Limburg. Later vandaag zal justitie een toelichting geven.

Verdachte Donny M. werd op 4 juni opgepakt, drie dagen nadat Gino vermist was geraakt. Kort nadat Donny in zijn appartement in Geleen werd aangehouden, vond de politie tientallen meters verderop het lichaam van de jongen.

Nogmaals intensief buurtonderzoek

In het kader van het politieonderzoek naar de zaak heeft de politie bewoners en automobilisten vanmiddag opnieuw gevraagd om camerabeelden beschikbaar te stellen. De politie wil vooral reconstrueren wat er op 1 juni is gebeurd tussen 18.30 en 19.30 uur, toen Gino verdween uit een speeltuin in Kerkrade en waarschijnlijk door de verdachte is overgebracht naar Geleen.

"Camerabeelden van zowel gevels als bijvoorbeeld ook dashcam blijven vaak maar een bepaalde periode bewaard", aldus de politie. "Daarom is er besloten nog eenmaal deze oproep te doen en nogmaals intensief in te zetten op buurtonderzoek. Omwonenden in Kerkrade zijn al meermaals benaderd om hun verhaal te doen over wat ze mogelijk gezien of gehoord hebben. Vandaag wordt daar nogmaals grootschalig op ingezet."

Schuldbekentenis?

Eerder werd al duidelijk dat de verdachte de politie de plek had getoond waar Gino lag. Het is onduidelijk of dat ook een schuldbekentenis was. De verdachte mag geen contact hebben met de buitenwereld, hij praat alleen met zijn advocaten.

Vandaag beslist de raadkamer van de Rechtbank Limburg of het voorarrest van Donny M. met negentig dagen wordt verlengd.

M. werd in 2017 veroordeeld voor een zedendelict. Hij kreeg toen bijna vijf maanden jeugddetentie opgelegd en moest zich laten behandelen in een kliniek in Eindhoven. Of hij Gino ook heeft misbruikt, is vooralsnog onduidelijk.