Hippe wielerclub met grote ambities: wordt BEAT derde profploeg van Nederland?

De komende weken zullen alle ogen gericht zijn op de verrichtingen van Jumbo-Visma in de Tour de France. Wie weet kan DSM, de ploeg uit Deventer die dit jaar eindelijk weer met een Nederlandse licentie rijdt, weer verrassen? Als het aan Geert Broekhuizen ligt, komt daar in de toekomst misschien een derde Nederlandse profploeg bij. Donderdag dient Broekhuizen bij de UCI het verzoek in om vanaf 2023 met een procontinentale licentie te mogen rijden. Daarmee kan zijn continentale ploeg BEAT Cycling uitkomen op het een-na-hoogste niveau. "Een stap hoger geeft toegang tot grotere wedstrijden", legt Broekhuizen uit bij Langs de Lijn op Radio 1. "We rijden nu al wedstrijden tegen proteams, tegen de grote jongens. Maar met een prolicentie kun je toegang krijgen tot de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en wie weet in de toekomst ook een grote ronde zoals de Tour de France."

Ooit werkte Broekhuizen als woordvoerder van DSM, de ploeg van Iwan Spekenbrink. Daar leerde hij hoe een professionele wielerploeg functioneert, zoals hij eerder al een kijkje in de West-Vlaamse keuken had gekregen bij het grote QuickStep. In 2016 begon hij een wielerclub voor zichzelf. Zonder renners, zonder materiaal of sponsoren. BEAT Cycling werd een ploeg waarvan iedereen lid kon worden. Die structuur werd een vangnet voor renners die geen kans kregen of niet goed pasten in het keurslijf van de grote profploegen. "Het was een nieuw model in het wielrennen. Wij willen geen team zijn, gebouwd rondom een sponsor. Wij willen een breed gedragen ploeg zijn met meerdere sponsoren en een brede community daaromheen." Baantoppers op de weg Via BEAT Cycling kregen baantoppers als Yoeri Havik, Jan-Willem van Schip, Matthijs Büchli, Roy van den Berg, Theo Bos en Laurine van Riessen ondersteuning op de baan. En BEAT bood hen de kans om op de weg uit te komen. Mathijs Büchli, oud-wereldkampioen keirin en olympisch kampioen teamsprint, stapte dit seizoen over van de baan naar de weg.

Broekhuizen: "Onze baanrenners hebben al titels behaald op de Olympische Spelen, wereldtitels, Europese titels. En we zijn ook al een tijdje actief op de weg. Wij vinden het tijd om de volgende stap te zetten." In 2018 boekte de ploeg elf overwinningen op continentaal niveau, maar sindsdien staat de teller op de weg nog op nul. Vorig jaar hoopte BEAT ook al een stapje hoger te zetten, maar toen kreeg het de financiering niet rond. "BEAT Cycling is geen commerciële sponsorploeg, zoals je die ziet in de rest van het peloton. BEAT is onze eigen clubnaam, een club met een eigen identiteit. Een club waarbij je kan aansluiten als wielerliefhebber, maar ook als partner. Je kunt lid worden van onze wielerclub, meedoen aan events, profiteren van de ervaringen van onze topsporters en in dezelfde kleding fietsen." 'Gesprekken met Terpstra lopen' Aan ambitie geen gebrek, zo erkent Broekhuizen ruiterlijk. Zo wordt al gesproken over het aantrekken van een paar grote namen, zoals Niki Terpstra. Het contract van de 38-jarige Noord-Hollander, oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, bij het Franse Total Énergies loopt aan het einde van het seizoen af. Maar zover is het nog niet. "De gesprekken lopen", lacht Broekhuizen een tikje besmuikt. Eerst moet de procontinentale licentie toegewezen worden. "We zijn er nog niet. We zijn in gesprek met onze partners en met potentiële partners om die stap vooruit te maken. Maar Niki is zeker een interessante renner."

