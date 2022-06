Concert aanslagpleger Ronald Reagan geannuleerd na bedreigingen

Concertgangers die zich verheugden om rustige, akoestische gitaarliedjes als May Your Dreams Come True en Can't We Get Along live te kunnen beluisteren in een middelgrote popzaal in New York, moeten hun plannen herzien. Een uitverkocht optreden van John Hinckley, de man die in 1981 de Amerikaanse president Ronald Reagan neerschoot, is geannuleerd.

Het podium Market Place in Brooklyn waar het concert van Hinckley gepland stond, heeft dit gedaan omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden nadat er "zeer reële en erger wordende bedreigingen en haat" bij het podium waren binnengekomen.

Market Place zegt in een verklaring op Instagram dat er een tijd bestond waarin Hinckley wel had kunnen optreden. "De reactie zou dan geweest zijn: 'het is gewoon een man die optreedt, wie doe je er pijn mee, het is een vrij land'. Maar in zo'n land leven we niet meer."

Uiteindelijk is de keuze gemaakt om de stekker eruit te trekken. "Zeker wanneer de artiest in kwestie die kaartjes niet verkocht had zonder de gewelddadige daad waar hij om bekendstaat", zegt het podium.