Janssen neemt Kruys mee naar Venlo: 'Een moderne en ambitieuze trainer'

Rick Kruys is de nieuwe trainer van VVV-Venlo. De Utrechter is daar de opvolger van Jos Luhukay, die na de evaluatie van een teleurstellend seizoen in de eerste divisie ondanks een doorlopend contract vertrok.

De nieuwe technisch directeur Willem Janssen denkt de selectie met Kruys van nieuwe energie te voorzien. De twee kennen elkaar bovendien goed van een gezamenlijke periode bij FC Utrecht.

Janssen sloot daar afgelopen seizoen zijn lange carrière als voetballer af, terwijl de een jaar oudere Kruys (37) na het ontslag van trainer René Hake van assistent werd doorgeschoven naar interim-coach.

Grote trainers

"Rick is een moderne en ambitieuze trainer die goed kan samenwerken, met veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van spelers. Hij is een heel talentvolle trainer die zich naast grote trainers heeft ontwikkeld tot wie hij nu is", merkt Janssen op. "Hij heeft een duidelijke voetbalvisie en is in staat om die over te brengen op onze spelersgroep."

Hoewel FC Utrecht in de toekomst nog steeds een rol voor Kruys ziet weggelegd, werd met de komst van Henk Fraser wel een signaal afgegeven dat het hoofdtrainerschap daar nog iets te vroeg komt. Kruys plaatste zich wel voor de play-offs, maar werd daarin direct uitgeschakeld door Vitesse.