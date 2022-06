Tom Hanks over rol in Philadelphia: hetero als homoman kan niet meer - en terecht

Acteur Tom Hanks vindt dat een homoseksuele rol tegenwoordig niet meer door een hetero-acteur gespeeld moet worden. De acteur speelde zelf in 1993 de rol van een homoseksuele advocaat met hiv in de film Philadelphia.

Hoewel hij denkt dat die film destijds mogelijk niet zo'n succes zou zijn geworden zonder een bekende heteroseksuele acteur als hijzelf in de hoofdrol, is dat nu anders, vertelt hij in een interview met New York Times Magazine. "Zou een heteroman nu nog kunnen doen wat ik in Philadelphia heb gedaan? Nee - en terecht."

Hij beargumenteert wel dat dat bijna dertig jaar geleden anders was. "De boodschap van Philadelphia was dat mensen niet bang moesten zijn. Een van de redenen waarom mensen niet bang waren voor de film is dat ik de rol van een homoman speelde."

'Niet authentiek'

"Maar we zijn nu verder dan dat", voegt hij toe, "en ik denk niet dat mensen het nu nog accepteren als een heteroacteur een homorol speelt. Omdat het niet authentiek is." Volgens Hanks is dat geen slechte ontwikkeling: "Het is geen misdaad of gezeur om qua authenticiteit meer van een film te verwachten."

Hanks won in 1994 zijn eerste Oscar voor zijn rol als advocaat Andrew Beckett in Philadelphia. Beckett spant in de film een rechtszaak aan tegen zijn oude werkgever nadat hij met hiv besmet was geraakt en ontslagen.

Bekijk hier de trailer van de film: