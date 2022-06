Verloren tekening Jan Lievens stond voor 250 dollar te koop, gaat nu voor miljoen

Een 17de-eeuwse tekening die voor 250 dollar werd aangeboden op een Amerikaanse veiling staat volgende week op de Maastrichtse kunstbeurs Tefaf te koop voor meer dan een miljoen euro. De verkoper is een kunsthandelaar uit New York, die bijna een half miljoen betaalde voor het werk.

Deze Christopher Bishop ontdekte de tekening in het najaar van 2020 in de catalogus van een klein veilinghuis in de staat Massachusetts. De omschrijving was van "een onbekende man, initialen I.L. en gedateerd 1652".

Het werk viel hem op, maar het duurde een paar uur voordat hij doorhad waar hij naar keek. Hij wist dat in de 17de eeuw de i ook werd gebruikt voor een j. "Toen had ik een ingeving", vertelt Bishop in The New York Times. "Waarom zou het geen Jan Lievens kunnen zijn? Ik zocht op het internet en toen zag ik de prent. Ik vermoedde dat dit de originele tekening was die de drukker had gebruikt voor de gravure."

Zeeheld Tromp

Afgebeeld is Maarten Harpertszoon Tromp, luitenant-admiraal van de Nederlandse vloot in de Gouden Eeuw en bekend zeeheld. Lievens gebruikte de tekening om afdrukken van te laten maken en als basis voor twee schilderijen van Tromp, waarvan er een in de collectie van het Rijksmuseum zit.

Bekijk de hele tekening: