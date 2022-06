Jumbo-Visma verlaat Ronde van Zwitserland door corona, twee weken voor Tour-start

De complete ploeg van Jumbo-Visma gaat niet meer van start in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. "Reden is dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen corona opnieuw in de ploeg is geslopen", meldt de Nederlandse wielerformatie.

Jumbo-Visma maakt niet bekend wie er positief heeft getest. "Vooralsnog heeft de situatie geen gevolgen voor de Tour de France-shortlist, al moeten daarbij de ontwikkelingen van de komende dagen uiteraard worden afgewacht", meldt de ploeg wel. De Ronde van Zwitserland is een belangrijke voorbereidingskoers voor de Tour, die op 1 juli van start gaat.

De Amerikaanse klimmer Sepp Kuss stond zevende in het klassement in de etappekoers. Ook Sam Oomen, Pascal Eenkhoorn, Robert Gesink, Mike Teunissen, Rohan Dennis en Timo Roosen waren actief in Zwitserland.

Jumbo-Visma test zijn renners en stafleden nog steeds dagelijks op het coronavirus. Ook het gebruik van mondkapjes, luchtreinigingszuilen en eenpersoonskamers zijn bij het team nog steeds gemeengoed.

Er zijn nog vier etappes te verrijden in Zwitserland. De Brit Stephen Williams van Bahrain-Victorious draagt momenteel de leiderstrui.