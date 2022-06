Poolse kampioen Lech Poznan wordt derde club in half jaar voor coach Van den Brom

John van den Brom is de nieuwe trainer van Lech Poznan, de kampioen van Polen. Het is de derde club in een half jaar tijd voor de 55-jarige coach.

In december werd Van der Brom ontslagen bij KRC Genk in België. Daarna had hij vanaf begin april vijf weken Al-Taawoun uit Saoedi-Arabië onder zijn hoede. Wegens slechte resultaten moest hij na zeven duels al vertrekken.

Ruim een maand na zijn ontslag heeft Van den Brom al een nieuwe club gevonden. De tweevoudig Oranje-international tekent voor twee jaar bij de achtvoudig landskampioen van Polen. Morgen reist Van den Brom naar Poznan om de formaliteiten af te ronden.

Lech Poznan speelt in voorronde CL

Het seizoen begint al vroeg voor Lech Poznan, dat begin juli in de eerste voorronde van de Champions League speelt tegen Qarabag uit Azerbeidzjan. Overmorgen staat de eerste oefenwedstrijd van het seizoen al op het programma. De Nederlandse doelman Mickey van der Hart (ex-Go Ahead Eagles en PEC Zwolle) speelde de afgelopen drie seizoenen bij de club.

Eerder coachte Van den Brom AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht, AZ en FC Utrecht. Een van zijn meest memorabele prestaties was de plaatsing voor Europees voetbal met ADO in 2011.