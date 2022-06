Laadpaalstress lokt elektrische rijder op vakantie naar brandstof

Autoverhuurbedrijven merken dat veel elektrische rijders op vakantie een benzine-auto huren om onderweg minder stress te hebben. Veel elektrische bestuurders durven het niet aan om lange ritten naar Zuid- of Oost-Europa te maken.

"Mensen willen zorgeloos reizen. Het geeft stress als er onderweg niet snel een laadpaal in zicht is", erkent voorzitter Henk van den Helder van BOVAG-autoverhuur.

"In het buitenland, met name in Zuid- en Oost-Europa zijn er een stuk minder laadpalen en als je er een vindt kan de wachttijd oplopen tot 2 uur en reken daar ook nog de 20 minuten oplaadtijd bij. Dat is tijd die van je vakantie afgaat, dat wil je niet."

Dat ziet ook de ANWB. "In Nederland zijn we verwend met veel laadpalen, maar dat is niet in heel Europa het geval. En als je dan bijvoorbeeld op zwarte zaterdag rijdt dan kan ik me voorstellen dat mensen liever kiezen voor een auto op fossiele brandstof, voordat je in een lange rij komt met mensen die allemaal tegelijk willen laden", legt Marco van Eenennaam van de ANWB uit.

Oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen te bedenken. Soms ruilen mensen hun elektrische auto met die van een collega die op fossiele brandstof rijdt. Anderen huren een auto óf de leasemaatschappij verzorgt een andere auto voor de vakantie. "Het voordeel van ruilen is dat de collega die normaal op benzine of diesel rijdt eens elektrisch kan rijden", aldus de ANWB.

"Er zijn wel mensen die met hun volledig elektrische auto op vakantie gaan, maar dat vergt een goede planning. Het is wel te doen, maar vaak moet je iets meer tijd in acht nemen voor het laden. Het is een ontluikende markt, waarbij er ook nog valkuilen zijn", weet Van Eenennaam.

"Zo moet je in Oostenrijk bijvoorbeeld niet alleen voor de stroom betalen, maar ook voor het bezet houden van de paal. In die tijd kan er niemand anders laden. Dus als je overnacht en je auto drie dagen laat staan, kan er een gepeperde rekening op je deurmat vallen."

Apps

Maar bestuurders van elektrische auto's worden niet aan hun lot overgelaten. Er zijn apps die helpen met het uitstippelen van een route en die aangeven op welke locatie er laadpalen staan. Zo kun je met 'A Better Routeplanner' zien wanneer en waar je kan laden. En via oplaadpunten.nl heb je een overzicht van alle laadpunten in Europa.

In Nederland rijden volgens de laatste cijfers van het CBS ruim 136.000 mensen zakelijk en zo'n 38.000 particulier een volledig elektrische auto.

Een ander probleem voor vakantiegangers is dat veel van die auto's geen caravan kunnen trekken. Er komen wel meer elektrische auto's op de markt die dat wel kunnen, maar vooralsnog is voor velen die dat probleem hebben ook een brandstofauto de oplossing.