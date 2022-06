Kabinet komt met eerherstel voor Dutchbat-veteranen

Het kabinet zal erkennen dat Nederlandse militairen in de jaren negentig op een onmogelijke missie zijn gestuurd naar Srebrenica. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in De Telegraaf.

Minister Ollongren zei vanochtend in het NOS Radio1 Journaal dat zij, premier Rutte en commandant der strijdkrachten Eichelsheim de militairen van 'Dutchbat III' zaterdag zullen toespreken. Dat zal gebeuren in de Oranjekazerne in Schaarsbergen, waar dan honderden veteranen bij elkaar zijn.

Gebaar van waardering

Ollongren wilde niet veel kwijt over wat er precies zal worden gezegd, maar ze zei dat het gaat over wat destijds in Srebrenica is gebeurd en de nasleep daarvan.

Ze voegde eraan toe dat de bijeenkomst moet worden gezien in het licht van een rapport van begin vorig jaar over de gebeurtenissen. Toenmalig minister Bijleveld kondigde toen al aan dat het kabinet met een speciaal gebaar zijn waardering zou uitspreken voor Dutchbat III. Hoe dat gebaar vorm zou krijgen was nog niet duidelijk.

Negatieve publiciteit

Bijleveld zei vorig jaar ook dat de militairen onder uitzonderlijke omstandigheden moesten opereren en bij terugkomst jarenlang ten onrechte te maken kregen met negatieve publiciteit. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat veel veteranen nog steeds psychische problemen ondervinden als gevolg van hun uitzending. De militairen ontvingen als blijk van erkenning 5000 euro belastingvrij.

De militairen van Dutchbat III werden in 1994 naar Bosnië-Herzegovina gestuurd voor een vredesmissie onder de vlag van de Verenigde Naties. De missie mislukte, en het lichtbewapende Dutchbat III zag machteloos toe bij de val van de moslimenclave Srebrenica. Bosnische Serviërs vermoordden daar zo'n 8.000 moslimmannen.

Op 11 juli 1995 valt Srebrenica. Terwijl Nederlandse militairen van Dutchbat er zijn voor een VN-missie die de enclave moet beschermen, vallen Bosnisch-Servische troepen van generaal Mladic. Er worden uiteindelijk meer dan 8000 jongens en mannen vermoord. Een terugblik op die gebeurtenis: