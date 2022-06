Wapenbeurs Parijs trekpleister door oorlog in Oekraïne

"Nou, dit is 'm: de Vector. Onze terreinwagen die we speciaal maken voor de Nederlandse commando's." Henk van der Scheer stapt in de legerjeep met op het dak een automatisch wapen. "Op de beurs hier proberen we hem nu ook internationaal aan de man te brengen." Van der Scheer is oprichter van Defenture, een van de 28 Nederlandse defensiebedrijven die deze week aanwezig zijn op Eurosatory bij Parijs, een van 's werelds grootste defensiebeurzen. Regeringsdelegaties en militairen lopen hier de deur plat, op zoek naar het nieuwste en beste defensiematerieel. Oekraïne ligt op ieders lippen op de Eurosatory-beurs. Het land heeft er zelf ook een grote stand, maar zonder producten. Er worden alleen buitenlandse delegaties ontvangen, waarmee achter gesloten deuren wordt gepraat. Er zijn ook bijeenkomsten en presentaties over bijvoorbeeld de rol van grondtroepen in Oekraïne en over humanitaire hulp en de bescherming van burgers in het land. Opvallend veel buurlanden van Oekraïne en ook Scandinavische landen hebben delegaties naar Parijs gestuurd, op zoek naar nieuw legermaterieel.

De organisatie verwacht 55.000 bezoekers. "We hebben hier ongeveer 1700 bedrijven, instellingen en legers staan met hun producten uit bij elkaar opgeteld zestig landen." Op het buitenterrein staan tanks, terreinwagens en helikopters. Binnen liggen raketten, munitie en geweren. En heel veel technologische snufjes. "Wij ontwikkelen een nieuwe technologie waarmee je kamikaze-drones snel kunt uitschakelen", vertelt Marja Eijkman van onderzoeksorganisatie TNO. "Dat kan bijvoorbeeld met een laserwapen. Dat is heel actueel want in Oekraïne worden zulke kamikaze-drones nu als wapens ingezet."

Defensie-uitgaven blijven stijgen Wereldwijd wordt er elk jaar weer meer geld uitgegeven aan militair materieel. In 20 jaar tijd zijn de uitgaven aan defensie bijna verdubbeld. "De militaire uitgaven waren in 2021 2113 miljard dollar, het hoogste bedrag ooit", constateerde onderzoeksinstituut Sipri. De landen die het meeste geld steken in militair materieel zijn de VS, China, India, het VK en Rusland. De Amerikanen gaven vorig jaar alleen al 801 miljard dollar uit, Rusland 65,9 miljard. "Dankzij de grote inkomsten uit de verkoop van olie en gas kon Moskou de militaire uitgaven vorig jaar 2,9 procent laten groeien, in de periode dat het troepen verzamelde langs de grens met Oekraïne", aldus Sipri.

Investeren in het leger Nederland maakte eerder deze maand bekend flink te willen investeren in het leger. Jaarlijks wordt er 5 miljard euro extra uitgetrokken voor nieuw materieel en menskracht, bleek uit de Defensienota. Het zou gaan om de grootste investering sinds het einde van de Koude Oorlog. Het geld gaat onder meer naar kruisraketten, F-35 gevechtsvliegtuigen en bewapende drones. De investeringen zijn mede ingegeven door de oorlog in Oekraïne, schreef minister Ollongren (Defensie) aan de Tweede Kamer. "Er is een oorlog gaande in het hart van Europa. Onze vrijheid en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend", schreef ze. In een toelichting zei Ollongren: "Ik wil geen wapenwedloop. Maar als je vrijheid, een democratische rechtsstaat en veiligheid wilt, dan móet je investeren in defensie." De Nederlandse defensie-industrie is goed voor een jaaromzet van zo'n 5 miljard euro. De sector telt meer dan 300 bedrijven met zo'n 20.000 werknemers. De overgrote meerderheid van de producten en het materieel (66 procent) wordt verkocht aan NAVO- en EU-landen. En juist die landen lopen deze week rond op Eurosatory in Parijs.