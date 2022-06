Nederland met nieuwe lichting naar WK zwemmen: 'Nu mogen zij dat varkentje wassen'

Geen Ranomi Kromowidjojo en geen Femke Heemskerk. Na het afscheid van de twee zwemgrootheden, doet Nederland dit weekend met een selectie vol aanstormend talent mee aan de WK zwemmen in Boedapest. Bondscoach Mark Faber kijkt daarom vooral naar de toekomst. Het was de afgelopen jaren steevast raak voor de Nederlandse ploeg op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen, met ervaren sterren die altijd leverden. Die weelde is er nu niet, weet Faber, maar dat biedt ook juist nieuw perspectief. Ontwikkeling "Sommige mensen praten nu al over medailles, maar dat is waarschijnlijk nog te vroeg. Ik hoop vooral dat we nieuwe verrassingen zien en dat de jongens en meiden stapjes zetten", blikt Faber vooruit. Zo realistisch moet hij misschien ook wel zijn. Met Marrit Steenbergen (22), Valerie van Roon (23) , Kim Busch (23), Tessa Giele (19) en Kira Toussaint (28) als achtervang, treedt er op die 4x100 meter een piepjong gezelschap op.

WK zwemmen bij de NOS Vanaf zaterdag zijn de finaleblokken van het langebaanzwemmen een week lang iedere dag vanaf 18.00 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en vanaf 19.00 uur ook te zien op NPO 2. Op zondag 19 juni is het zwemmen vanaf 18.00 uur te zien op NPO 1.

De beslissing om aan de estafette mee te doen, werd dan ook niet zomaar genomen. Enige tijd was er twijfel: het afbreukrisico is voor de jonge talenten immers behoorlijk groot. "Er zit zeker druk op voor die zwemsters", zegt Faber. "Ze hebben grote schoenen te vullen: in de afgelopen dertig jaar waren we altijd finalist. Nu mogen zij dat varkentje gaan wassen. Maar anderzijds is er nu ook een gevoel dat we wel zien waar het schip strandt. Er is een kansje om de finale te halen. Het is lastig, maar we gaan ervoor."

Marrit Steenbergen (22) - Pro Shots