Honkballer Albies maanden aan de kant, na operatie aan breukje in linkervoet

Ozzie Albies staat in elk geval tot half augustus aan de kant. Atlanta Braves meldt dat de tweede honkman inmiddels is geopereerd aan het breukje dat hij in zijn linkervoet had opgelopen.

Albies (25) blesseerde zich na een slagbeurt in de gewonnen wedstrijd tegen Washington Nationals, eerder deze week. Zijn club verwacht dat de op Curaçao geboren honkballer sowieso zijn rentree kan maken in het reguliere seizoen, dat tot begin oktober loopt.

Zonder Albies sloten de Braves het blok wedstrijden tegen de Nationals af met een zege (8-2), alweer de veertiende op rij in de Major League Baseball. Langzaamaan komt de toptien in zicht van langste zegereeksen ooit in de Amerikaanse honkbalcompetitie.

Record uit 1916

Daarvoor moeten de Braves minimaal nog vier potjes op rij winnen. Na eerst drie wedstrijden tegen het bescheiden Chicago Cubs neemt de regerend kampioen het op tegen San Francisco Giants, dat onlangs door de Braves gepasseerd werd op de ranglijst van de National League.

Het record van 26 zeges op rij is van de New York Giants uit 1916, net zoals veel van deze reeksen uit een heel ver verleden.