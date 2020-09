'Barney' weet hoe Van Gerwen zich voelt: 'Alleen talent is niet genoeg'

Teleurstelling op het gezicht bij Michael van Gerwen - PDC

De knappe 8-6 zege op Gary Anderson in de Premier League vrijdagavond, verbloemt veel, maar zeker niet alles. Het moge duidelijk zijn: na de coronapauze is darter Michael van Gerwen zijn onaantastbaarheid kwijtgeraakt. In de prestigieuze Premier League staat hij slechts vijfde en moet hij zaterdagavond vol aan de bak om de finaleronde te halen. De nummer één van de wereld heeft plaatsing bij de laatste vier, met nog een speelronde te gaan, niet meer in eigen hand. De 8-1 vernedering van woensdag tegen Peter Wright - zijn grootste nederlaag ooit - dreunt nog na. De laatste vier edities van het toernooi werden gewonnen door Van Gerwen. Maar dit jaar is alles anders. Na de verplichte onderbreking vanwege het coronavirus wordt de Premier League in een razend tempo afgewerkt in Milton Keynes. Wat is er aan de hand? Van Gerwen verloor daar net zo vaak (vier keer) als dat hij er won. Niet bepaald cijfers die we gewend zijn van de man uit Vlijmen. Wat is er aan de hand met de ooit zo machtige 'Mighty Mike'? "Kijk, we hebben Eric Bristow gehad, Phil Taylor, Raymond van Barneveld, nu Michael van Gerwen. We hebben ze allemaal zien domineren. En allemaal zijn ze ook weer van de troon gestoten. Het niveau wordt gewoon steeds hoger, weet je." Aan het woord is Raymond van Barneveld, dartslegende in ruste na het beëindigen van zijn lange carrière eind vorig jaar. Hij volgt het darts nog op de voet en probeert te achterhalen waarom Van Gerwen het momentum even kwijt lijkt te zijn.

Quote Als je dan een keer moet trainen, denk je: joh, het gaat toch goed? Ik ga liever een dagje golfen... Oud-darter Raymond van Barneveld

"Het hoeft maar een klein dingetje te zijn, hè. Het gaat namelijk allemaal om focus. Hij heeft er net weer een zoontje bijgekregen en je weet niet hoe dat ventje slaapt", aldus de vijfvoudig wereldkampioen. "Wie weet kampte Mike met gebroken nachten, terwijl de concurrentie in de coronapauze hard heeft kunnen trainen." Bijkomend probleem volgens Van Barneveld is dat er in de huidige opzet van de Premier League zo ongeveer elke avond wordt gespeeld. "Ben je niet honderd procent en ga je eraf, dan kun je zomaar veel wedstrijden verliezen."

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld tijdens de Premier League in 2019 - ANP

Wat opvalt aan Van Gerwen: hij twijfelt aan zijn pijlen. Vanaf januari heeft hij een andere sponsor en gooit hij met een nieuw setje. Afgelopen week nam hij daar afscheid van en kwam hij met drie nieuwe pijlen. "Dat geeft natuurlijk aan dat hij zoekende is", weet Van Barneveld, die in zijn loopbaan ook vaak van pijlen wisselde. "Maar vroeger had je minder televisietoernooien en kon je wat rustiger aan je pijlen wennen. Tegenwoordig hebben die gasten elke week een camera op hun pan staan, dat is toch anders."

Van Barneveld sluit comeback niet uit Het kan zomaar zijn dat Raymond van Barneveld terugkeert als darter. "Ik mis het wel", vertelt de 53-jarige Hagenaar, die eind vorig jaar stopte. "Momenteel heb ik het heel rustig wat betreft demonstraties en dartsclinics, dus ik mis ook inkomsten." Mocht hij echt willen terugkeren, dan moet hij de knoop binnen een paar maanden doorhakken. In januari beginnen namelijk de kwalificatietoernooien waarbij een tourkaart is te verdienen.

Toch denkt 'Barney' niet dat het dipje van Van Gerwen is te wijten aan zijn materiaal. "Mike is zo'n talent, joh. Ik was een keer aan het darten met hem, gooide hij 180 (de maximale score, red.) met zijn eigen pijlen. Toen pakte hij mijn pijlen en ook daarmee gooide hij 180. Zaten er dus gewoon zes pijlen in de triple 20. Zes! En dat heb ik hem een keer of drie zien doen, haha." Misschien ontbreekt het de 31-jarige Van Gerwen aan de echte honger naar succes. Hij is immers al jarenlang de beste, won elke beker die er te winnen is en heeft van zichzelf een dartsmiljonair gemaakt. En ondertussen staat hij alweer veertien jaar aan de top.

Raymond van Barneveld tijdens zijn afscheidsavond in AFAS Live - ANP

Hoe blijf je gemotiveerd? Driebander Dick Jaspers weet er alles van. De biljarter staat al meer dan dertig jaar aan de top in zijn sport. Tussen zijn eerste wereldtitel in 2000 en zijn vierde en laatste zat achttien jaar. "Het wordt steeds moeilijker, de concurrentie wordt beter en de sport vraagt steeds meer van me. Maar het is mijn passie en beroep. En als je wint, geeft het zo'n kick en erkenning. Van het koninklijk huis, het kabinet, de pers en je omgeving", vertelt Jaspers.

Dick Jaspers in 2004 tijdens zijn tweede wereldtitel - ANP